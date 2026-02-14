Ragusa arrestato un 28enne | sequestrati quasi 10 chili di droga armi e denaro contante

A Ragusa, un uomo di 28 anni, di origine albanese, è stato arrestato dai carabinieri perché trovati con quasi 10 chili di droga, armi e soldi contanti. Durante un'operazione, i militari hanno fermato il sospettato e hanno scoperto il suo traffico illecito. In casa sua, hanno sequestrato sostanze stupefacenti, diverse pistole clandestine e una grande somma di denaro.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 28 anni, di origine albanese, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine. L'intervento è scattato a seguito di attività investigative che hanno portato i militari a eseguire una perquisizione nell'abitazione del giovane. Il sequestro di droga e armi. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga, pari a quasi 10 chilogrammi complessivi.