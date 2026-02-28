Panetta avverte le banche ma non sarà ascoltato! La selezione del rischio non diventi credito negato alle Pmi

Fabio Panetta ha rivolto un richiamo alle banche durante il congresso Assiom Forex, mettendo in guardia sulla necessità di evitare che la selezione del rischio finisca per negare credito alle piccole e medie imprese. La sua preoccupazione riguarda la possibile conseguenza di un atteggiamento troppo restrittivo da parte degli istituti di credito, che potrebbe limitare l'accesso alle risorse finanziarie per le imprese di dimensioni più contenute.

Il messaggio lanciato da Fabio Panetta al congresso Assiom Forex merita di essere letto per quello che è: non un invito a “prestare a chiunque”, ma un avvertimento contro una deriva ben conosciuta del credito bancario italiano, cioè la selezione del rischio che si trasforma in eccesso di cautela, soprattutto verso le imprese minori. In sintesi, il passaggio chiave: banche solide, ma senza penalizzare iniziative imprenditoriali con prospettive valide. Nel testo ufficiale, Panetta è ancora più preciso. Dice tre cose insieme: 1) il sostegno creditizio si è rafforzato, 2) i tassi sui prestiti alle imprese sono scesi di circa due punti percentuali dal picco del 2023, 3) la ripresa dei prestiti riguarda le aziende più solide, mentre quelle con merito creditizio più basso continuano a registrare una riduzione dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

