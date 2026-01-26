Nuove regole per i crediti deteriorati delle piccole banche ma la stretta è graduale

In ambito bancario, nuove regole introducono un approccio più graduale alla gestione dei crediti deteriorati delle piccole banche. In particolare, si prevede una revisione delle norme relative ai crediti scaduti da oltre cinque anni, spesso ancora presenti nei bilanci delle istituzioni di minori dimensioni. Questa strategia mira a favorire un percorso di rafforzamento finanziario, consentendo un trattamento più equilibrato e sostenibile di crediti difficili da recuperare o cedere.

ROMA – Crediti vecchi, scaduti da più di 5 anni che restano come scorie nei bilanci delle banche di minori dimensioni, difficili da recuperare e da cedere. Per indurre questi istituti a liberarsene sono scattate, a inizio anno, le nuove regole della Bce e della Banca d’Italia. La stretta, assicurano a Francoforte e Roma, sarà comunque graduale e lascerà visto che il sostanziale allineamento delle norme per le piccole (dette less significant), sorvegliate direttamente da Banca d’Italia e quelle maggiori (significant vigilate dalla Bce) si completerà solo a fine 2028 e nei primi 12 mesi la vigilanza non terrà conto di eventuali disallineamenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Dallo stop alle monoporzioni nei ristoranti alla nuova vita dei prodotti di cortesia negli hotel. Le nuove regole europee puntano a ridurre i rifiuti, ma il cambiamento sarà graduale. Un po' di chiarezza sui tempiLe recenti norme europee mirano a ridurre i rifiuti attraverso nuove regolamentazioni su monoporzioni e prodotti di cortesia negli hotel.

Manovra, stretta sulle banche: cala la deducibilità delle perditeIl governo interviene sulla tassazione bancaria con un emendamento alla manovra, modificando la deducibilità delle perdite pregresse.

