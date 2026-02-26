Fdi contro giudice Albano | incursione indebita su Cpr Albania sì a referendum

Fratelli d’Italia ha criticato la presidente di Magistratura Democratica, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, in relazione a un episodio che ha coinvolto un centro di detenzione in Albania. La vicenda ha suscitato polemiche e discussioni pubbliche, portando all’attenzione questioni legate alla gestione dei centri e ai ruoli delle istituzioni giudiziarie. La situazione continua a essere oggetto di attenzione e dibattito pubblico.