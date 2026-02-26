Fdi contro giudice Albano | incursione indebita su Cpr Albania sì a referendum
Fratelli d’Italia ha criticato la presidente di Magistratura Democratica, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, in relazione a un episodio che ha coinvolto un centro di detenzione in Albania. La vicenda ha suscitato polemiche e discussioni pubbliche, portando all’attenzione questioni legate alla gestione dei centri e ai ruoli delle istituzioni giudiziarie. La situazione continua a essere oggetto di attenzione e dibattito pubblico.
Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Salute 4.0, un naso elettronico potenziato “annusa” i segnali precoci di tumore ovarico Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Roma, 26 feb. (askanews) – Fratelli d’Italia contro la presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. La magistrata, parlando con il ‘Fatto quotidiano’, ha espresso dubbi sui Cpr in Albania. “Non mi risulta – ha... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: A un mese dal referendum si riempie il Cpr in Albania (anche con chi c’era già stato). La giudice Albano: “Il governo cerca lo scontro con le toghe?”
Report della vergogna: 8 stranieri su 10 escono dai cpr e tornano a delinquere. FdI: “merito” dei giudici che remano controC’è un dossier choccante dell’Anticrimine grida vendetta e irrompe nel dibattito sulla giustizia e sulle norme sulla Sicurezza.
Argomenti discussi: La sezione rossa del Tribunale di Roma: risarcito con 18mila euro un altro migrante.
FdI contro la giudice Albano: Ecco perché votare sì al referendumLa capofila di Magistratura Democratica, la giudice Silvia Albano, sferra un altro intollerabile attacco al potere legislativo. In un'intervista al Fatto Quotidiano ha affermato che mandare gli ... ansa.it
Roma, 26 feb. (askanews) – Fratelli d’Italia contro la presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano,...Roma, 26 feb. (askanews) – Fratelli d’Italia contro la presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. La magistrata, parlando con il ... itacanotizie.it