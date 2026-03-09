Un tè con le regine alla Reggia di Caserta | dialoghi tra storia potere e vita quotidiana

Alla Reggia di Caserta si svolge “Un tè con le regine”, un ciclo di incontri legato alla mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”. L’iniziativa invita il pubblico a confrontarsi con temi legati alla storia e al ruolo delle regine, offrendo momenti di approfondimento e dialogo. Gli incontri sono pensati come occasioni di condivisione tra visitatori e esperti, in un contesto che unisce cultura e tradizione.

Tempo di lettura: 4 minuti A corollario della mostra "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", la Reggia di Caserta propone "Un tè con le Regine", ciclo di incontri divulgativi pensati come momenti di approfondimento, dialogo e condivisione. L'iniziativa nasce come appuntamento informale ma scientificamente rigoroso, ispirato ai salotti colti europei tra XVIII e XIX secolo: contesti in cui studiosi e studiose dialogano tra loro e con il pubblico su temi centrali della mostra. A seguire, i partecipanti saranno invitati a una visita speciale della mostra "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa" dedicata ai temi affrontati durante l'approfondimento.