Napoli in scena | in mostra i costumi d’opera lirica e il camerino virtuale che incanta
Napoli torna protagonista con una mostra all’Università Suor Orsola Benincasa. Qui, i visitatori possono ammirare costumi d’epoca e un camerino virtuale che fa sentire come in teatro. La città si riappropria del suo ruolo di capitale della lirica, offrendo un’esperienza coinvolgente e sorprendente a chi entra nel mondo della musica e dell’arte scenica.
Napoli si rimette il costume più bello e torna in scena. Succede all’Università Suor Orsola Benincasa con “Napoli rivive la grande scena”, una mostra che è un viaggio pop, colto e sorprendentemente immersivo dentro la storia della musica lirica italiana, tra figurini d’epoca, costumi spettacolari e una chicca tecnologica che fa parlare tutti: il camerino virtuale. Non una semplice esposizione, ma un racconto visivo ed emozionale che attraversa l’Ottocento e accende i riflettori su Napoli capitale europea del melodramma, nel cuore delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione della città. Un progetto di respiro internazionale, ideato dall’Università Suor Orsola Benincasa insieme al Comitato Nazionale Neapolis 2500, con l’ambizione dichiarata di portare nel mondo l’anima teatrale partenopea.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Napoli Opera
Napoli rivive la grande scena: al Suor Orsola i costumi dell’opera in mostra per i 2500 anni della città
Compie 30 anni Opera Domani, il primo progetto che ha avvicinato i bambini alla lirica, coinvolgendoli negli spettacoli. Un successo al quale sono seguite altre iniziative. E che, come mostra una ricerca della Bicocca, ha ricadute positive sulla crescita dei bambini. Anche su quelli che arrivano da lontano
Opera Domani compie 30 anni, un progetto pionieristico che ha avvicinato i bambini alla lirica attraverso spettacoli coinvolgenti.
Ultime notizie su Napoli Opera
Argomenti discussi: Napoli rivive la grande scena - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; La passione di Agata: il dramma dei Fratelli Napoli in scena a Catania; I turisti e la messa in scena di Partenope; Napoli, Bernardo Casertano alla Sala Sole arriva in scena con Lagarce.
Al teatro Bolivar va in scena il Napoli Burlesque Festival: due giorni con ospiti internazionaliAl Teatro Bolivar di Napoli debutta la prima edizione del Napoli Burlesque Festival, in programma venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026 (open ore 20, start ore 21). Il progetto ... ilmattino.it
Napoli, al Teatro Nuovo va in scena Wonder Woman di LatellaA Napoli va in scena una storia di resistenza con Wonder Woman, lo spettacolo diretto da Antonio Latella e scritto con Federico Bellini, in scena da martedì 20 ... ilmattino.it
++ Colpo di scena, l'Atalanta apre alla cessione di Lookman al Napoli - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.