Napoli in scena | in mostra i costumi d’opera lirica e il camerino virtuale che incanta

Napoli torna protagonista con una mostra all’Università Suor Orsola Benincasa. Qui, i visitatori possono ammirare costumi d’epoca e un camerino virtuale che fa sentire come in teatro. La città si riappropria del suo ruolo di capitale della lirica, offrendo un’esperienza coinvolgente e sorprendente a chi entra nel mondo della musica e dell’arte scenica.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.