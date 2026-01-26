Tra record e sicurezza è stato un Motor Bike Expo con oltre 170mila visitatori

L'edizione 2026 di Motor Bike Expo ha registrato oltre 170.000 visitatori, confermando il suo ruolo come importante piattaforma internazionale nel settore delle due ruote. Un evento che ha saputo unire record di affluenza e attenzione alla sicurezza, rafforzando la sua posizione di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

L'edizione numero 18 a Veronafiere ha segnato il miglior risultato di sempre con un focus speciale sull'educazione stradale dei giovani L’edizione 2026 di Motor Bike Expo ha riscritto la storia della manifestazione, consolidando il suo ruolo di vetrina strategica internazionale per il settore delle due ruote. La 18ª edizione ospitata a Veronafiere ha registrato il miglior risultato di sempre, attirando oltre 170mila visitatori e la partecipazione di più di 700 espositori distribuiti in 8 padiglioni coperti e sei aree esterne. «E così, anche questa edizione è andata - ha commentato il patron Francesco Agnoletto - Peccato, perché i tre giorni di festa e passione sono un bel momento che aspetto per un anno, poi volano.🔗 Leggi su Veronasera.it

A Verona oltre 700 espositori da 20 paesi per il Motor Bike Expo: «Adrenalina, spettacolo e passione»A Verona si svolge dal 23 al 25 gennaio il Motor Bike Expo 2026, una delle principali fiere dedicate al mondo delle due ruote.

Motor Bike Expo 2026, tre giorni a tutto gas tra gare ed esperienze in sella: il programma degli showMotor Bike Expo 2026 si svolgerà a Veronafiere dal 23 al 25 gennaio, offrendo un programma ricco di eventi, gare e dimostrazioni dedicate agli appassionati di moto.

