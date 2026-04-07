BEYBLADE X | si apre una nuova era per le trottole più amate al mondo

Da nerdpool.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno torna in distribuzione il franchise di Beyblade con l’uscita di un nuovo manga intitolato BEYBLADE X. Il ritorno del marchio, molto popolare negli anni 2000, segna l’inizio di una fase inedita per la serie, che ha coinvolto diverse generazioni di appassionati. La pubblicazione del manga rappresenta un passo importante per il rilancio del franchise, già noto per i suoi giochi e anime.

Beyblade, un mito dei primi anni 2000, torna quest’anno con  BEYBLADE X, il manga che segna l’inizio di una nuova era per uno dei franchise più amati di sempre.  Il primo volume  sarà disponibile  dal 7 aprile in fumetteria, libreria e store online. La serie è  scritta da Homura Kawamoto e Hikaru Muno e disegnata da Posuka Demizu, già conosciuta e apprezzata per aver illustrato  The Promised Neverland. BEYBLADE X  rappresenta la quarta generazione del franchise, che nasce dalla serie manga originale scritta da Takao Aoki e pubblicata per la prima volta nel 1999. L’opera è successivamente diventata un fenomeno culturale che ha conquistato più generazioni, grazie alla serie anime trasmessa su Italia 1 nei primi anni 2000 e al merchandising che ha dato vita a tornei e sfide dal vivo tra appassionati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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BEYBLADE X | NUOVO EPISODIO! | Ep.65 Primo Volo

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