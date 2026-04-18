Costanza Verona, originaria di Palermo, si prepara a trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nella WNBA. Con un’altezza di 170 centimetri, ha dichiarato di essere motivata da grande determinazione, attribuendola in parte alle difficoltà di emergere in Sicilia. Ha aggiunto che darà il massimo del suo impegno nel campionato statunitense, considerato il sogno di molti appassionati di pallacanestro.

Il sogno di chiunque giochi a pallacanestro è l’ America: le franchigie storiche, le arene e le strutture all’avanguardia. Misurarsi con l’élite della palla a spicchi nella lega professionistica migliore al mondo. Per Costanza Verona, classe 1999, playmaker di Schio e della nazionale, la Wnba è diventata una possibilità concreta. Le Dallas Wings l’hanno chiamata a partecipare al training camp, un programma di allenamento intensivo in vista della stagione regolare che potrebbe regalarle un posto in squadra e un contratto da rookie di un anno. Obiettivo: impressionare lo staff e riuscire nel grande salto oltreoceano, in una squadra che ha avuto la prima scelta al draft 2026 Azzi Fudd e può vantare tra le sue fila Paige Bueckers, tra le più talentose giocatrici della lega.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Costanza Verona, da Palermo alla WNBA: “I miei 170 cm? Ho grande determinazione, forse perché in Sicilia è più difficile farsi notare. Negli Usa darò tutta me stessa”

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