Torna Pgcomix | cosplay gaming musica fumetti e libri inclusioni e la Fagottaia
Si torna a parlare di Pgcomix, evento dedicato a cosplay, gaming, musica, fumetti e libri, con un'attenzione anche alle tematiche di inclusione. L’evento, alla quarta edizione, sarà ufficialmente presentato e si svolgerà il 18 e 19 aprile, con orario dalle 9 alle 19. La manifestazione si svolge in una sede che ospita diverse attività e iniziative legate a questi settori.
Presentato ufficialmente il PgComix 2026 giunto alla quarta edizione e che prenderà il via il prossimo 18 e 19 aprile (sempre con orario 9-19). L'evento 2023 è stato effettuato da Valentina Iacucci, presidente de La Brigata indipendente, affiancata dalla vicepresidente Valentina Cimbali; alla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Torna “Cosplay on Ice”, l'evento che unisce la passione per il cosplay alla pattinata sul ghiaccioTorna uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti dedicati al mondo del cosplay: Cosplay on Ice, giunto alla sua 11^ edizione, in programma...
La fiera che unisce generazioni. Fumetti, videogiochi e cosplay: "Anche io mi sento un po’ Nerd"Dopo una prima edizione che ha visto oltre 12mila presenze, la kermesse dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop Ferrara Nerd...