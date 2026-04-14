Torna Pgcomix | cosplay gaming musica fumetti e libri inclusioni e la Fagottaia

Si torna a parlare di Pgcomix, evento dedicato a cosplay, gaming, musica, fumetti e libri, con un'attenzione anche alle tematiche di inclusione. L’evento, alla quarta edizione, sarà ufficialmente presentato e si svolgerà il 18 e 19 aprile, con orario dalle 9 alle 19. La manifestazione si svolge in una sede che ospita diverse attività e iniziative legate a questi settori.