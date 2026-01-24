Tra fumetti videogiochi e cosplay | viaggio nel cuore del Nerd Show | FOTO e VIDEO

Il Nerd Show è un evento dedicato agli appassionati di fumetti, videogiochi e cosplay. Fin dalle prime ore, i padiglioni si sono popolati di visitatori interessati, tra spade in gommapiuma, dadi da gioco e controller. Un’occasione per condividere passioni e scoprire novità in un’atmosfera vivace e coinvolgente, tra immagini e video che catturano l’essenza di questa manifestazione.

Padiglioni affollati fin dall’apertura, spade in gommapiuma tra la folla, dadi sui tavoli e joystick stretti tra le mani. Il Nerd Show di Bologna trasforma BolognaFiere in uno spazio condiviso dove la cultura pop diventa esperienza dal vivo e mette insieme generazioni diverse.Registrati alla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Belgioioso Comics and Games 2025: fumetti, videogiochi e cosplay nel castello J-Pop Manga presenta i fumetti e gli autori per il Nerd Show 2026 di BolognaJ-Pop Manga partecipa al Nerd Show 2026 di Bologna, che si terrà dal 24 al 25 gennaio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Fumetti, illustrazioni e videogiochi; CremonaFiere: fumetti, gaming, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni; Ultracon tra giochi e fumetti: boom di giovani in fiera; Torna il Be Comics! Be Games!. Tra fumetti, videogiochi e cosplay: viaggio nel cuore del Nerd Show | FOTO e VIDEOPadiglioni affollati e pubblico trasversale per l’edizione più grande di sempre. Oltre 400 espositori, aree tematiche e star della tv e della musica nel weekend di BolognaFiere ... bolognatoday.it Torna MonzaCon: due giorni tra fumetti, cosplay, giochi e LegoL'appuntamento per tutti gli appassioonati è per sabato 24 e domenica 25 gennaio all’Opiquad Arena di viale Stucchi ... varesenews.it FUMETTI, ILLUSTRAZIONI E VIDEOGIOCHI: MOSTRA COLLETTIVA GIOVANILE Un momento dedicato alla creatività, al divertimento, alle proposte editoriali e alla musica La Fondazione Sormani Prota-Giurleo ETS, con il patrocinio del Comune, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.