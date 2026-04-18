Due calciatrici iraniane approdate in Australia dopo aver lasciato il loro paese raccontano di essere all'inizio di un percorso di ricostruzione. Dopo aver vissuto esperienze difficili, ora cercano di riprendere la loro vita normale e di tornare a giocare a livello competitivo. Le atlete esprimono la speranza di poter riprendere l’attività sportiva, ma prima vogliono stabilizzarsi e adattarsi alla nuova realtà.

Sognano di tornare a giocare ad alto livello. Ma prima l’obiettivo è quello di tornare alla normalità. Rimaste in Australia al termine della Coppa d’Asia femminile, dopo aver ottenuto due visti umanitari, le ex componenti della nazionale di calcio femminile iraniana Atefeh Ramezanisadeh e Fatemeh Pasandideh chiedono rispetto e privacy. Cinque settimane fa è stato concesso asilo politico alle componenti della squadra. Alcune delle compagne hanno fatto ritorno in Iran, Atefeh e Fatemeh invece hanno deciso di costruirsi una vita da zero lontano dalla famiglia. “In questa fase, la nostra priorità è la nostra sicurezza, la nostra salute e l’inizio del processo di ricostruzione delle nostre vite.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa è successo alle calciatrici iraniane in Australia, la nuova vita di Atefeh e Fatemeh: “Siamo all’inizio del nostro processo di ricostruzione”

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