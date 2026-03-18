Fatemeh e Atefeh si allenano senza hijab | il Brisbane ha accolto le due calciatrici iraniane fuggite

Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh sono due calciatrici iraniane che si sono allenate senza hijab nel Brisbane, dove sono arrivate dopo aver chiesto asilo politico. Le due atlete hanno resistito alle pressioni e minacce per farle tornare in Iran, rifiutando di rientrare nel loro paese d’origine. Le calciatrici sono ora nel territorio australiano, lontano dalle restrizioni imposte in patria.

Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh sono le due calciatrici dell'Iran che hanno resistito a pressioni e minacce per farle tornare sui propri passi e rientrare in patria dopo aver chiesto asilo politico all'Australia. Una decisione dal prezzo umano altissimo: perdere la propria famiglia. Il Brisbane Roar le ha accolte per farle allenare assieme alle proprie giocatrici: senza l'hijab. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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