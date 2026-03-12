Il Mondiale di calcio sta attraversando un momento di tensione dopo il caso delle calciatrici iraniane in Australia. La disputa coinvolge diverse nazioni e mette in luce le difficoltà del mondo dello sport di fronte a questioni politiche e sociali. Le problematiche sono emerse nel corso della competizione e continuano a tenere banco tra le polemiche e le discussioni pubbliche.

La Nazionale iraniana di calcio maschile non parteciperà al Mondiale 2026. Tra propaganda, fughe e richieste di asilo, il pallone è diventato solo un altro capitolo dello scontro tra regime, guerra e libertà Il calcio non trova pace. Del resto, si gioca nello stesso mondo che pace non ha. E se l’Iran è in fiamme e l’America è in guerra con il regime della Repubblica islamica, nemmeno il pallone può portare la pace. Anzi, è uno strumento politico. L’Iran, dopo giorni di frasi sussurrate, ha messo ufficialmente il pallone al centro della contesa: “Considerando che questo regime corrotto (gli Stati Uniti, ndr) ha assassinato il nostro leader,... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I guai del Mondiale di Trump dopo il caso delle calciatrici iraniane in Australia

