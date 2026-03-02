Cosa ci attende nel primo Raw verso WrestleMania 42?
Dopo la fine di Elimination Chamber, gli appassionati di WWE si concentrano sul primo Raw che si terrà prima di WrestleMania 42. La serata promette di portare nuovi sviluppi e sorprese in vista dell'evento più grande dell’anno. La roster si prepara a presentare match e annunci che potrebbero influenzare le prossime settimane di programmazione. Tutto è pronto per un episodio che potrebbe cambiare gli equilibri.
Con la chiusura di Elimination Chamber alle spalle, l’attenzione degli appassionati WWE è rivolta a WrestleMania 42, atteso grande appuntamento a due serate che promette sorprese, ritorni e incontri di alto livello. La cornice scenica scelta è Las Vegas, dove le dinamiche interne alla federazione si intrecciano con le trame narrative dei mesi recenti, offrendo uno spettacolo capace di ridefinire i rapporti di forza tra i roster. La manifestazione, prevista per sabato 18 e domenica 19 aprile, prenderà forma all’interno dello stadio Allegiant, offrendo una platea globale e una scenografia di grande impatto. A poche settimane dall’evento, la programmazione settimanale di Raw da Indianapolis funge da banco di prova per conferme, annunci e sviluppi che influenzeranno le due notti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
WWE: Roman Reigns sarà presente a Raw per tutto marzo in vista di WrestleMania 42Roman Reigns si prepara a essere uno dei volti principali di Raw nelle settimane che precedono WrestleMania 42.
Drew McIntyre verso il caos a WrestleMania 42La corsa verso la stagione più blogging di wrestling si accende con una dinamica decisiva: Drew McIntyre ha conquistato il WWE Championship in un...
