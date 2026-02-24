Piani WWE per Drew McIntyre a WrestleMania 42 | cosa aspettarsi

Drew McIntyre ha conquistato il World Wrestling War dopo un episodio trasmesso da Berlino, spinto da una strategia precisa della WWE. La sua vittoria ha aperto nuove possibilità per il suo percorso verso WrestleMania 42, con i piani della federazione che puntano a un grande match principale. I fan attendono con curiosità quale sarà il prossimo passo di McIntyre, mentre la WWE prepara la sua campagna per il grande evento.

La corsa verso WrestleMania 42 sta prendendo una piega chiara e determinata: dopo un episodio decisivo trasmesso da Berlino, Drew McIntyre ha conquistato il WWE Championship da Cody Rhodes e la scena si sposta su Chicago, dove l’Elimination Chamber potrebbe tracciare l’identità dell’avversario da schierare nell’evento più importante dell’anno. L’attesa è concentrata sullo United Center, dove nella notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio si decideranno i passi successivi della storyline, con l’obiettivo di definire il percorso verso WrestleMania 42. l’Elimination Chamber 2026 si svolgerà al United Center di Chicago, con ingresso programmato per la notte tra sabato 28 febbraio e domenica 29 febbraio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

WWE: Nuovi piani per WrestleMania 42, McIntyre al centro, Rhodes vs Reigns a rischioLa WWE ha modificato i piani per WrestleMania 42, concentrandosi su Drew McIntyre come protagonista principale.

WWE: Le svolte nei piani per WrestleMania 42La WWE ha annunciato modifiche ai piani originali per WrestleMania 42, con alcune variazioni nelle storyline e negli incontri previsti.

