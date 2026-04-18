Corvino | Pensiamo davvero che gli insuccessi della Nazionale dipendano da Gravina o dal ct?

Pantaleo Corvino, dirigente sportivo del Lecce, ha commentato ai microfoni del Corriere dello Sport, mettendo in discussione l’idea che gli insuccessi della Nazionale siano attribuibili esclusivamente a Gravina o al commissario tecnico. Corvino ha espresso la sua opinione in modo diretto, senza usare toni ufficiali o formali, e ha condiviso le sue considerazioni sul momento della squadra e sulle responsabilità.

Pantaleo Corvino, dirigente sportivo del Lecce, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport dando come sempre sfoggio del suo carattere diretto e delle sue conoscenze calcistiche. In particolare è interessante analizzare le sue parole in ottica vivai italiani: il Lecce – spiega Corvino – deve assumere giovani talenti stranieri per un discorso di sostenibilità. Il che dice molto sulla questione della Nazionale, sul perché alcuni talenti italiani non emergano e di quanto in effetti il problema sia più politico ed economico che strettamente calcistico. Di seguito un estratto significativo. Corvino: “Per costruire una squadra devi essere sostenibile e cercare giocatori ovunque”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Corvino: “Pensiamo davvero che gli insuccessi della Nazionale dipendano da Gravina o dal c.t.?

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