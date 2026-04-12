Il presidente della federazione calcistica ha dichiarato di vivere in isolamento e ha affermato che in Italia la Nazionale interessa solo ai tifosi. Ha inoltre commentato di aver accettato le critiche e gli insulti senza reagire. Durante una conferenza stampa a Milano, ha respinto le accuse di indegnità e ha dichiarato che nessuno può arrogarsi il diritto di giudicare moralmente gli altri.

"Io indegno? Nessuno può permettersi certe patenti di moralità" MILANO - "Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti. Ma non posso tollerare di essere definito indegno. Nessuno può permettersi certe patenti di moralità, sia dentro sia fuori il mondo del calcio. Abodi? Non voglio fare nomi. Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente. Toccherà ad altri dare un giudizio". Lo dice il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, in un'intervista al "Corriere della Sera". "Mi assumo le mie responsabilità - evidenzia -. Non ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai tifosi italiani. Avevo detto che saremmo dovuti andare al Mondiale anche a nuoto e invece non ci siamo riusciti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gravina "Vivo da recluso, in Italia della Nazionale importa solo ai tifosi"

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