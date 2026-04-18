Cortocircuito in un’abitazione | fumo e paura in pieno centro

Ieri mattina, in pieno centro a Casalpusterlengo, si è verificato un cortocircuito in un appartamento che ha provocato l’emissione di fumo e un certo allarme tra i residenti. L’incidente si è verificato in zona largo Casali, causando momenti di preoccupazione e l’intervento delle squadre di emergenza. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

Casalpusterlengo (Lodi), 18 aprile 2026 - Paura ieri mattina in pieno centro a Casalpusterlengo. L’allarme è scattato in zona largo Casali, per un cortocircuito che ha fatto temere l’innesco di un incendio in un appartamento. Le squadre di emergenza sono state attivate alle 11, quando alcuni passanti hanno notato una consistente fuoriuscita di fumo da un’abitazione situata sopra una farmacia, facendo partire le chiamate ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, attirando l’attenzione di numerosi curiosi, per il dispiegamento di mezzi nel cuore della città. Una volta effettuate le verifiche, i pompieri hanno accertato che la causa del fumo era riconducibile a un cortocircuito avvenuto in una cassetta elettrica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cortocircuito in un’abitazione: fumo e paura in pieno centro Notizie correlate Leggi anche: Urla, fumo e sirene: rapina in pieno giorno, paura nel centro commerciale Napoli, incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro, in pieno centro: la cupola crollata sulla platea. L'ipotesi di un cortocircuitoUn incendio è divampato alle prime luci di oggi nella zona di Chiaia a Napoli, interessando anche il Teatro Sannazaro di Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cortocircuito in un’abitazione: fumo e paura in pieno centro; Tremestieri, incendio in un condominio: muore un gatto; Il cortocircuito nazisti contro proPal e l’ultimo bosco di Gallarate ferito dalle fiamme; Incendio a Castrezzato, i proprietari pagano gli alloggi provvisori. Cortocircuito in un’abitazione: fumo e paura in pieno centroCasalpusterlengo, vigili del fuoco in azione nella zona largo Casali per scongiurare il rischio di un incendio ... ilgiorno.it Incendio in un’abitazione a Valenza. Morti due caniVALENZA - Intervento dei Vigili del Fuoco questo martedì a Valenza per un incendio divampato all’interno di un’abitazione in via Alfieri. Le fiamme, ... radiogold.it Cortocircuito - facebook.com facebook Cortocircuito nel campo largo. In Ungheria la sinistra italiana esulta: è l’ennesima dimostrazione della loro confusione. Arriverà il tempo che si renderanno conto che ha vinto il PPE e la sinistra ha perso, anche malamente. x.com