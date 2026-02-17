Napoli incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro in pieno centro | la cupola crollata sulla platea L' ipotesi di un cortocircuito

Un incendio a Napoli ha provocato il crollo della cupola dello storico teatro Sannazaro, situato nel cuore di Chiaia. Le fiamme sono partite da un condominio vicino e si sono espanse rapidamente, coinvolgendo gran parte dell’edificio. La polizia sta ascoltando testimoni e analizzando le cause, con l’ipotesi di un cortocircuito dietro l’incendio. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona.

Un incendio è divampato alle prime luci di oggi nella zona di Chiaia a Napoli, interessando anche il Teatro Sannazaro di Napoli. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente, aggredendo gran parte della struttura di via Chiaia. La cupola del teatro è andata interamente distrutta. Vi sarebbero anche intossicati tra i residenti della zona, si parla di quattro persone che sono state accompagnate precauzionalmente in ospedale. L'aria era diventata irrespirabile già dalle prime luci dell'alba. «Siamo in casa con le finestre chiuse ed i fazzoletti che ci tappano il naso dalle 5 di questa mattina», hanno raccontato alcuni residenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Napoli, incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro, in pieno centro: la cupola crollata sulla platea. L'ipotesi di un cortocircuito Napoli, incendio coinvolge lo storico teatro Sannazaro. Vigili del fuoco al lavoro, l'ipotesi di un cortocircuito: «L'aria è irrespirabile» Un incendio ha coinvolto il teatro Sannazaro a Napoli, provocato forse da un cortocircuito elettrico. Napoli: in fiamme lo storico Teatro Sannazaro, la cupola crolla sulla platea Nella notte, un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro a Napoli, provocando il crollo della cupola sulla platea. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio coinvolge il teatro Sannazaro: distrutta la cupola. Ci sono intossicati, le immagini del rogo sui social; Napoli incendio al teatro Sannazaro | crollata la cupola persone intossicate e danni ai palazzi; Napoli incendio al Teatro Sannazzaro a fuoco la cupola ipotesi rogo scaturito da cortocircuito 4 persone intossicate – VIDEO; L’Asia rimuove 6 quintali di rifiuti da via Nuova Marina a Napoli. Napoli, incendio Teatro Sannazaro: quattro intossicati lievi in ospedaleÈ in corso l’evacuazione dei residenti nelle abitazioni dello stabile di via Chiaia, a Napoli, che al pianoterra ospita il Teatro Sannazaro. Intorno ... ilsole24ore.com Incendio in via Chiaia a Napoli, in fiamme la cupola del teatro SannazzaroNon è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo. Alcune persone sono state portate in ospedale per intossicazione, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita ... editorialedomani.it Un incendio sta interessando il teatro Sannazaro del quartiere Chiaia a Napoli. In fiamme la cupola. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo con polizia e ambulanze. Quattro le persone, al momento, intossicate dal fumo. facebook Incendio nel cuore di Napoli: a fuoco il teatro Sannazaro. All'alba di oggi, è scoppiato un enorme incendio a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone x.com