torino al corteo pro aska vietate lattine maschere e caschi ecco il piano di sicurezza della prefettura

Domani a Torino si svolge un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La prefettura ha stabilito un percorso preciso e ha imposto alcune regole: niente lattine, maschere e caschi. Le forze dell’ordine sono pronte a monitorare la manifestazione per evitare incidenti. La situazione resta tesa, ma finora non si segnalano problemi.

Definito il percorso della manifestazione annunciata per domani a Torino per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. È stato programmato che, partendo dalle stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova, il corteo percorrà corso Vittorio Emanuele II verso il lungo Po, per ricongiungersi con il gruppo di manifestanti proveniente dalla sede universitaria di Palazzo Nuovo. Il corteo, proseguendo attraverso il quartiere Vanchiglia, si concluderà in zona Regio Parco, dove gli organizzatori hanno individuato il luogo di sosta dei pullman utilizzato dagli attivisti. Una decisione presa durante l'ultima riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Torino Donato Cafagna e con la partecipazione del questore e dei comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Torino, il corteo contro lo sgombero di Askatasuna

