Un sabato di tensioni si è svolto con un corteo organizzato dai centri sociali che si è diviso in tre gruppi. Durante la manifestazione, che si opponeva a un raduno di esponenti della Lega, sono stati lanciati oggetti e bottiglie contro le forze dell’ordine presenti. La protesta si è protratta lungo il percorso, coinvolgendo diverse fazioni di manifestanti, tra cui i sostenitori di alcune organizzazioni antifasciste e pro-Pal.

Rieccoci qua, siamo alle solite. Tensioni tra antagonisti e forze dell’ordine durante il corteo dei centri sociali (splittato in tre frange di partecipanti) partito contro il raduno dei patrioti europei organizzato dalla Lega. Gli antagonisti hanno lanciato petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare il blocco e arrivare in Piazza Duomo. Le forze dell’ordine hanno risposto usando idranti contro i manifestanti. Corteo Milano, la Lega sfila, i serpentoni rossi contro-manifestano con petardi e bottiglie. Mentre in Piazza Duomo i “Patrioti europei” si riunivano pacificamente con la Lega, a pochi metri di distanza andava in scena il solito repertorio di violenza, fango e intolleranza firmato dalla sinistra radicale e dai centri sociali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Corteo Lega e 3 serpentoni rossi, un sabato di ordinaria guerriglia: da Pd, pro-Pal e antifà bottiglie sugli agenti

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