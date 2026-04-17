A poche ore dall’inizio del “Remigration Summit”, tre cortei si sono radunati nelle vicinanze per circondare l’evento organizzato dalla Lega con il supporto di gruppi europeisti. I manifestanti, appartenenti a diverse sigle, si sono mossi lungo le vie principali, creando un blocco di persone che ha assediato il luogo dove si svolgeva l’incontro. La presenza di giovani del Pd e di gruppi appartenenti ai centri sociali si è unita alle proteste, creando un clima di tensione.

L’occasione (vogliamo dire il pretesto?) è il corteo organizzato dalla Lega coi patrioti europei per domani (sabato 18 aprile, ndr) intitolato come noto “ Remigration Summit “. L’obiettivo reale è il solito: negare il diritto di espressione a chi non si piega al pensiero unico progressista. Risultato: Milano si prepara a un sabato di tensione. La colpa? Una mobilitazione coordinata della galassia antagonista, a cui si è accodato con entusiasmo il Partito democratico nella sua fascia giovanile, per tentare di silenziare la manifestazione del Carroccio. Corteo Milano, città assediata: il Pd si accoda a centri sociali e collettivi contro la piazza leghista.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Summit Lega, assedio di serpentoni rossi: 3 cortei per accerchiare l’evento di giovani del Pd a braccetto coi violenti dei centri sociali

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