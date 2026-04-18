Corteo anarchico a Roma funzionario di polizia ferito al volto da una bottiglia

Durante un corteo degli anarchici in corso a Roma, un funzionario di polizia è stato colpito al volto da una bottiglia di vetro lanciata dai manifestanti. L'episodio ha causato una ferita visibile e ha attirato l’attenzione sulla tensione tra le forze dell’ordine e i partecipanti alla protesta. La polizia ha confermato l’incidente senza ulteriori dettagli sulle condizioni del funzionario. La manifestazione prosegue con alcune criticità.

Durante il corteo degli anarchici in corso a Roma è rimasto ferito al volto un funzionario della polizia a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte dei manifestanti. Il poliziotto ha riportato una ferita vistosa alla testa ed è stato subito medicato. Secondo quanto si apprende il lancio della bottiglia è avvenuto durate momenti di tensione tra anarchici e un fotografo che seguiva il corteo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corteo anarchico a Roma, funzionario di polizia ferito al volto da una bottiglia Notizie correlate Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di poliziaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetroSarebbe accaduto durante momenti di tensione tra il corteo e un fotografo al seguito della manifestazione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Anarchici, adunata a Roma per il corteo: è allerta. In Grecia un'altra bomba per i due martiri; Proteste vicino a ministero Giustizia, 'Stato tortura, Cospito libero'; Gli anarchici preparano l'azione. Pronti i cortei in nome di Cospito; Verso proroga del 41 bis a Cospito, gli anarchici si mobilitano. Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetroDurante il corteo degli anarchici in corso a Roma è rimasto ferito al volto un funzionario della polizia a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte dei manifestanti. ansa.it Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa per il lancio di una bottigliaSit-in dei militanti della galassia anarchica a Roma, nel quartiere San Lorenzo. «Siamo qui per ricordare Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis da quattro anni», hanno scandito ... ilmessaggero.it Corteo per l'anarchico Cospito a Torino, 18 condanne per i danneggiamenti. Ma non ci fu «devastazione e saccheggio» x.com Cospito verso la proroga del 41 bis. Le indiscrezioni sull'anarchico e l'ombra del corteo antagonista facebook