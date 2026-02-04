Terrore per Guendouzi | colpito alla testa da una bottiglia a Izmit

Una partita di calcio tra Kocaelispor e Fenerbahçe si è conclusa con un episodio inquietante. Durante la gara allo Yildiz Entegre Kocaeli Stadium, Matteo Guendouzi è stato colpito alla testa da una bottiglia lanciata dagli spalti. L’intero stadio è rimasto in silenzio, mentre il giocatore è stato immediatamente soccorso. La tensione è salita subito, e la partita è stata interrotta per diversi minuti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sui responsabili di questo gesto grave.

Una serata di sport trasformata in attimi di puro terrore allo Yildiz Entegre Kocaeli Stadium, dove la sfida di Super Lig tra Kocaelispor e Fenerbahçe è stata macchiata da una gravissima aggressione proveniente dagli spalti. Matteo Guendouzi, ex pilastro del centrocampo della Lazio e oggi elemento chiave della mediana di Domenico Tedesco, è crollato al suolo dopo essere stato centrato in pieno da una bottiglietta d'acqua lanciata dai sostenitori di casa. L'episodio, avvenuto durante i festeggiamenti per il vantaggio degli ospiti, ha scatenato il caos in campo, costringendo i medici a un intervento d'urgenza mentre il giocatore appariva visibilmente stordito dall'impatto sulla nuca.

