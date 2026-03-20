Il 21 marzo il centro di Roma sarà interessato dalla Acea Water Fun Run – Saturday 5K, una corsa che comporterà la chiusura di alcune strade e la deviazione di diverse linee di autobus. La manifestazione si svolgerà durante tutto il giorno, coinvolgendo diverse zone della città. Le autorità hanno annunciato modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento dell’evento.

Roma si prepara alla Acea Water Fun Run – Saturday 5K con importanti modifiche alla viabilità. Sabato 21 marzo il centro della Capitale sarà interessato da strade chiuse e deviazioni del trasporto pubblico per permettere lo svolgimento della stracittadina. La corsa, lunga 5 chilometri, partirà dai Fori Imperiali e arriverà al Circo Massimo, attraversando alcune delle aree più centrali e trafficate della città. Le strade chiuse Le prime chiusure scatteranno già dalla sera precedente: via dei Fori Imperiali chiusa dalle 22 di venerdì. dalle 8 di sabato stop al traffico in diverse vie del centro. Tra le principali strade interessate: piazza del Colosseo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fun Run 2026 a Roma: strade chiuse e bus deviati per la corsa del 21 marzo

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