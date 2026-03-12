Un uomo di 39 anni è stato portato in tribunale a Belluno con l’accusa di aver minacciato e aggredito la moglie, dichiarando che l’avrebbe fatta vivere come un cane. La donna e la figlia sono state costrette a trascorrere notti al freddo in una casa considerata dal pubblico ministero in condizioni precarie. La vicenda riguarda una famiglia residente in una frazione vicino al centro della città.

BELLUNO - Abitavano in una frazione vicina al centro di Belluno in quella che il pubblico ministero ha definito «fatiscente abitazione coniugale». Lì, davanti alla figlioletta di pochi anni lui maltrattava sistematicamente la sua convivente, arrivando ad abusarne fisicamente. Ora un uomo di origini marocchine di 39 anni deve rispondere davanti al collegio di giudici (Federico Montalto presidente, Silvia Ferrari e Federico Cavalli a latere) di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie e, per alcuni fatti, anche nei confronti della bambina. Ieri è stato assegnato l’incarico a una perita, Rosa Sansone, di trascrivere alcune intercettazioni ambientali effettuate durante le indagini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Violenta e minaccia la moglie: «Ti faccio vivere come un cane». Poi la costringe insieme alla figlia a vivere al freddo: 39enne a processo

