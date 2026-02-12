Vitello Trail sesta edizione della corsa tra i boschi

Firenze, 12 febbraio 2026 – Torna il Vitello Trail, giunto alla sesta edizione, una gara che si sviluppa quasi interamente su strade bianche e sentieri, attraversando uno dei boschi più suggestivi alle porte di Firenze, tra scorci naturalistici e testimonianze storiche nel territorio fiesolano della valle dell'Arno. Il ritrovo è fissato alle 7.30 al circolo Murri a Ellera. Dalle 8 prenderà il via la camminata libera denominata Vitello Trail, mentre alle 9.15 scatterà la gara competitiva sulla distanza di km 16,5 con un impegnativo dislivello positivo di 800 metri. A seguire la prova non competitiva di km 10 con D+ 400.

