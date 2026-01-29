penna trail run la corsa attraverso la natura dei monti pisani

Domenica prossima, i sentieri dei Monti Pisani si riempiranno di corridori pronti a sfidare il tracciato della Penna Trail Run. La corsa, arrivata alla sua dodicesima edizione, richiama ogni anno tanti appassionati di corsa in natura. La manifestazione si svolgerà domenica 1 febbraio, portando atleti e curiosi a scoprire ancora una volta il paesaggio di questa zona collinare vicino a Pisa.

Pisa, 29 gennaio 2026 – Domenica 1 febbraio 2026 i sentieri dei Monti Pisani torneranno a essere protagonisti di una delle manifestazioni più attese dagli amanti della corsa in natura: la Penna Trail Run, giunta alla sua 12ª edizione. Il ritrovo e la partenza sono fissati a Pappiana, presso il Centro Sportivo di Molina di Quosa, in Via Don Luigi Sturzo, luogo ormai simbolo di questo appuntamento “fuori strada” capace di unire sport, ambiente e passione. Una gara che parla il linguaggio del trail autentico e che propone due percorsi di grande fascino e impegno tecnico, pensati per soddisfare trail runner esperti e appassionati alla ricerca di una sfida vera: 19 km con 800 metri di dislivello positivo, 33 km con 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

