Penna Trail Run la corsa attraverso la natura dei Monti Pisani
Domenica prossima, i sentieri dei Monti Pisani si riempiranno di corridori pronti a sfidare il tracciato della Penna Trail Run. La corsa, arrivata alla sua dodicesima edizione, richiama ogni anno tanti appassionati di corsa in natura. La manifestazione si svolgerà domenica 1 febbraio, portando atleti e curiosi a scoprire ancora una volta il paesaggio di questa zona collinare vicino a Pisa.
Pisa, 29 gennaio 2026 – Domenica 1 febbraio 2026 i sentieri dei Monti Pisani torneranno a essere protagonisti di una delle manifestazioni più attese dagli amanti della corsa in natura: la Penna Trail Run, giunta alla sua 12ª edizione. Il ritrovo e la partenza sono fissati a Pappiana, presso il Centro Sportivo di Molina di Quosa, in Via Don Luigi Sturzo, luogo ormai simbolo di questo appuntamento “fuori strada” capace di unire sport, ambiente e passione. Una gara che parla il linguaggio del trail autentico e che propone due percorsi di grande fascino e impegno tecnico, pensati per soddisfare trail runner esperti e appassionati alla ricerca di una sfida vera: 19 km con 800 metri di dislivello positivo, 33 km con 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Monti Pisani
Trento Christmas Run, il prossimo 20 dicembre la corsa dei Babbi Natale in centro città
Tutto pronto per il Trail dei presepi. Di corsa tra boschi e sentieri
Il Trail dei Presepi torna nel 2026, offrendo un percorso tra boschi e sentieri ideali per gli appassionati di corsa e natura.
Ultime notizie su Monti Pisani
Argomenti discussi: Le più belle gare di trail da correre in Italia a febbraio.
Penna Trail Run, la corsa attraverso la natura dei Monti PisaniPisa, 29 gennaio 2026 – Domenica 1 febbraio 2026 i sentieri dei Monti Pisani torneranno a essere protagonisti di una delle manifestazioni più attese dagli amanti della corsa in natura: la Penna Trail ... lanazione.it
Le più belle gare di trail da correre in Italia a febbraioTante le gare da vivere in natura anche a febbraio ... msn.com
Prima il brindisi alpino, poi l'immortale canto della penna nera sul cappello. In questo servizio, due minuti e mezzo di video tutti da gustare. Il Gruppo Alpini di Varese, come da tradizione, ha aperto le porte della propria sede per in occasione del Falò di Sant'A - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.