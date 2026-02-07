La Roma ha chiuso un’operazione da 41 milioni di euro per Artem Dovbyk. I documenti contabili del club confermano il record di questa spesa, che supera di gran lunga le transazioni recenti. La società ha investito molto per rinforzare la rosa e mettere a segno uno dei colpi più costosi degli ultimi anni.

I documenti contabili dell’AS Roma svelano i dettagli reali delle ultime operazioni di mercato, proiettando Artem Dovbyk nell’olimpo dei trasferimenti record del club. Secondo quanto rivelato oggi da Il Tempo, l’investimento complessivo per l’attaccante ucraino ha raggiunto quota 41,113 milioni di euro. Una cifra che lo colloca ufficialmente al secondo posto tra gli acquisti più onerosi della storia giallorossa, superando di fatto la spesa sostenuta per Patrik Schick e posizionandosi appena alle spalle dei 42 milioni investiti per Tammy Abraham. La scelta della società di ammortizzare immediatamente l’intero ammontare – inclusi i bonus garantiti al Girona e la percentuale di rivendita – ha fatto lievitare i costi a bilancio, ai quali si aggiungono 1,6 milioni di commissioni per l’agente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i conti di Dovbyk: operazione da 41 milioni. È record dietro Abraham

La Roma ha speso 41 milioni di euro per Dovbyk, un acquisto che si rivela deludente finora.

