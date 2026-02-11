Cornuti e Contenti Ma non sarà anche colpa nostra? | Marco Travaglio al Teatro Golden

Marco Travaglio torna a Palermo con il suo nuovo spettacolo, “Cornuti e Contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”. Lo show ha attirato un buon pubblico al Teatro Golden, dove il giornalista ha affrontato temi politici e sociali con il suo stile diretto e senza fronzoli. Tra battute e riflessioni, Travaglio ha acceso il dibattito tra gli spettatori, lasciando intendere che anche noi italiani potremmo essere parte del problema.

Il giornalista Marco Travaglio a Palermo con il suo nuovo show, "Cornuti e Contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?". Lo spettacolo, in scena al Teatro Golden lunedì 13 aprile, è prodotto da Loft Produzioni S.r.l. e sarà in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

