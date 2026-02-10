' Cornuti e contenti Ma non sarà anche colpa nostra?' | a Ferrara arriva Marco Travaglio
Domenica sera a Ferrara, il giornalista Marco Travaglio porta in scena il suo spettacolo “Cornuti e contenti” al Teatro Nuovo. L’evento attira molti curiosi, pronti a ascoltare le sue parole e a confrontarsi con le sue idee. La sala si riempie in fretta, e il pubblico si prepara a una serata di spettacolo e riflessione.
Domenica 15 alle 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara andrà in scena lo spettacolo di Marco Travaglio ‘Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?’. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Dopo aver denunciato per anni la mala-politica e la mala-informazione - commenta il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Cornuti e Contenti, al Teatro Sociale di Como arriva Marco Travaglio
Il Teatro Sociale di Como presenta la stagione 20252026 con l'attesa esibizione di Marco Travaglio.
Cornuti e Contenti: Marco Travaglio porta il nuovo spettacolo al D’Annunzio
Marco Travaglio porta il suo nuovo spettacolo,
