' Cornuti e contenti Ma non sarà anche colpa nostra?' | a Ferrara arriva Marco Travaglio

Domenica sera a Ferrara, il giornalista Marco Travaglio porta in scena il suo spettacolo “Cornuti e contenti” al Teatro Nuovo. L’evento attira molti curiosi, pronti a ascoltare le sue parole e a confrontarsi con le sue idee. La sala si riempie in fretta, e il pubblico si prepara a una serata di spettacolo e riflessione.

Domenica 15 alle 21, presso il Teatro Nuovo di Ferrara andrà in scena lo spettacolo di Marco Travaglio ‘Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?’. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Dopo aver denunciato per anni la mala-politica e la mala-informazione - commenta il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Ferrara Travaglio

Il Teatro Sociale di Como presenta la stagione 20252026 con l'attesa esibizione di Marco Travaglio.

Marco Travaglio porta il suo nuovo spettacolo,

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ferrara Travaglio

Argomenti discussi: Furto nel camerino di Marco Travaglio a Latina: rubati 2 pc e un tablet a teatro; Marco Travaglio derubato mentre si esibisce a teatro: spariti tablet e due pc; Furto nel camerino del Teatro D’Annunzio, rubati i pc di Marco Travaglio; Furto al D’Annunzio, Travaglio: Nei pc nessun segreto. Se riescono a entrare magari si fanno una cultura.

Marco Travaglio ad aprile in Sicilia con Cornuti e Contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?Il giornalista Marco Travaglio arriva in Sicilia con il suo nuovo show, Cornuti e Contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?. Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni S.r.l. e […] ... blogsicilia.it

Cornuti e contenti, Travaglio non perdonaTre ore di monologo, senza prendere fiato, senza neanche bere un goccio d’acqua. Marco Travaglio non ha fatto pause, né sconti a nessuno, nel suo monolgo Cornuti e Contenti, andato in scena giovedì ... latinaoggi.eu

C’è chi pretende di dare lezioni di legalità e giustizia ai magistrati mentre governa con pregiudicati, condannati, patteggiatori e plurimputati. Lo ricorda Marco Travaglio: non sono queste le persone più adatte a spiegare cosa sia un reato e cosa non lo sia. La g - facebook.com facebook

Ascoltate attentamente le parole di Marco Travaglio x.com