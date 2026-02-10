Tifosi granata in fermento la nota degli ultras | Contestazione a squadra e società

La partita tra Salernitana e Casarano si gioca con pochi tifosi sugli spalti. Sono stati venduti appena 1100 biglietti, e sembra che questa sarà la presenza più bassa della stagione, sia per gli spettatori che per gli incassi. La tensione tra i tifosi della Salernitana si fa sentire, con gli ultras che hanno già annunciato una contestazione contro squadra e società.

Salernitana-Casarano sarà la sfida del minimo storico sugli spalti. Sono stati venduti 1100 biglietti e i gruppi della curva Sud hanno annunciato critiche aspre ai calciatori e ai dirigenti Salernitana-Casarano avrà poco pubblico sugli spalti. Sono stati venduti 1100 biglietti ed è assai probabile il minimo stagionale alle voci “presenze” e “incassi”. Chi raggiungerà l'Arechi per assistere alla partita, fischio d'inizio alle ore 20.30, ha deciso di contestare i calciatori e la società dopo i risultati negativi delle ultime settimane che si sommano ad altri scivoloni sparsi qua e là, nel cammino stagionale della Salernitana.🔗 Leggi su Salernotoday.it

