Cori e striscioni | gli ultras contestano la Salernitana al Mary Rosy

Al centro sportivo Mary Rosy, circa 50 ultras hanno contestato la squadra della Salernitana con cori e striscioni mentre i calciatori svolgevano le prove in vista della partita contro il Latina allo stadio Arechi. La manifestazione si è svolta durante la vigilia di una sfida di campionato, creando un clima movimentato e teso nell’ambiente sportivo. Nessun episodio di violenza è stato segnalato durante l’evento.

E' stata una vigilia di partita assai movimentata: al centro sportivo dove i granata facevano prove generali, circa 50 supporter hanno invitato i calciatori a tirare fuori gli attributi Gli ultras hanno srotolato striscioni e intonato cori. “Meritiamo di più”, hanno cantato. Poi hanno spronato scrivendo alcuni messaggi su striscioni di carta. Li hanno affissi di fronte al varco d'ingresso del centro sportivo, affinché i calciatori, lasciando il Mary Rosy, potessero imbattersi nel punto di vista del popolo granata, che con tutta probabilità sarà espresso con decisione anche domani, dagli spalti dello stadio Arechi. Tra gli striscioni, anche la frase “Non meritate la nostra passione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

