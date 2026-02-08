Conte allenatore vincente | basta costruzione dal basso verticalizza il Napoli Corbo

Dopo aver preso in mano il Napoli, Antonio Conte ha deciso di cambiare rotta. L’allenatore ha puntato su una costruzione più diretta, verticalizzando spesso e volentieri. La sua strategia ha portato i risultati sperati, e alla fine il Napoli ha vinto, grazie a un cambio di ritmo deciso e immediato. La squadra ora gioca in modo più incisivo, cercando il gol in modo più rapido e meno elaborato.

Conte allenatore vincente: cambia la costruzione del gioco, verticalizza il Napoli. Antonio Corbo nella sua analisi post-partita punta sulla capacità del tecnico del Napoli di cambierà la direzione della gara. Scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli: Tra un rigore e l’altro, ci sono una partita convulsa ed un allenatore vincente. Negli attimi che sembrano infiniti, con un viscido pareggio sul 2-2 e la sua squadra in inferiorità numerica, il Napoli preoccupato in 10 e il Genoa aggressivo in 11, scatta Antonio Conte. Sconfina dalla panchina in campo per urlare un ordine. Cambia la costruzione del gioco, basta l’elaborata preparazione dal basso, con tutto quel che gli resta della voce già rauca, urla ai suoi di lanciare la palla il più lontano possibile, dove c’è Hojlund ad aspettarla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte allenatore vincente: basta costruzione dal basso, verticalizza il Napoli (Corbo) Approfondimenti su Conte Vincente Gazzetta dello Sport: Dal “morto” alla coppa: Napoli rinato, Conte torna a casa da vincente” Dopo una stagione complessa, il Napoli dimostra di aver ritrovato la propria forza, culminando con la conquista di una coppa. Tornano il miglior Napoli e il gioco all’italiana, Conte non chiedeva di meglio (Corbo) Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. CONTE commenta la cessione di RASPADORI e SIMEONE Ultime notizie su Conte Vincente Argomenti discussi: Conte conquista la quinta Panchina d’Oro e affonda il colpo su Allegri: se l’è legata al dito; Conte allenatore vincente: basta costruzione dal basso, verticalizza il Napoli (Corbo); Il Napoli passa a Genova grazie ad un rigore di Hojlund al 95'. Conte vince la Panchina d’Oro: è la quinta in carrieraAntonio Conte ha vinto la XXXIV edizione della Panchina d’Oro per la Serie A, premio assegnato al miglior allenatore della stagione 2024/25. La proclamazione ... cronachedellacampania.it Conte vince la panchina d’oro: Ringrazio chi mi ha consentito di ottenere questo riconoscimentoE' arrivato il verdetto della panchina d'oro, il tecnico azzurro è alla quinta vittoria in carriera. Conte vince ancora. internapoli.it Antonio Conte elogia i suoi uomini dopo la vittoria contro il Genoa ma attenzione Giocatori, staff, medici e società sul banco degli imputati: troppe difficoltà in questa stagione fin qui secondo l’allenatore de Napoli facebook Complimenti ad Antonio #Conte, che aggiudicandosi la sua quinta ' diventa l’allenatore più titolato nella storia del premio Scopri tutti i premiati tinyurl.com/2jvam4cb #FIGC x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.