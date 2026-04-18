Corato rapina violenta a una donna incinta | arrestato il 18enne

A Corato, un giovane di 18 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari dopo aver aggredito una donna incinta e suo marito. L’incidente si è verificato nelle ultime ore e le forze dell’ordine hanno agito prontamente per fermare il responsabile. La donna e il marito sono stati soccorsi e sono in condizioni sotto controllo. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Un diciottenne è stato condotto in regime di detenzione domiciliare a Corato dopo l’aggressione violenta ai danni di una donna incinta e del marito. Il fatto, avvenuto lo scorso 9 marzo, ha il giovane agire insieme a due complici minorenni con l’obiettivo di sottrarre una borsa all’interno di un’auto. La dinamica dell’aggressione a Corato. Tutto ha avuto inizio quando il gruppo composto dal neo-maggiorenne e dai due ragazzi minori ha individuato il veicolo occupato dalla vittima e dal suo bambino. Il tentativo di rapina impropria si è trasformato immediatamente in uno scontro fisico quando il furto della borsa non è andato a buon fine. Per impedire l’intervento del coniuge e facilitare la fuga, l’indagato ha reagito con estrema ferocia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corato, rapina violenta a una donna incinta: arrestato il 18enne Notizie correlate Leggi anche: Milano, rapina violenta in metro: arrestato 18enne egiziano Violenta rapina in villa a Pieve di Soligo: arrestato il 18enne Ali MashilSi sta stringendo il cerchio intorno ai malviventi responsabili di una violenta rapina nella villa di Alessandro Bubola, 59enne noto dentista, in via... Tutti gli aggiornamenti Corato, tentata rapina e aggressione a una coppia: 18enne ai domiciliari, coinvolti anche due minorenniCORATO - La Polizia di Stato ha eseguito lo scorso 14 aprile un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 18 anni, ritenuto responsabile di tentata rapina ... giornaledipuglia.com Rapina violenta a Motta San Damiano: assaltano con l’ascia una villa e picchiano il proprietarioValle Salimbene (Pavia), 14 marzo 2026 – Armati di ascia, cacciavite e coltelli sono entrati in una villa di Motta San Damiano, una frazione di Valle Salimbene e si sono accaniti sul proprietario. La ... ilgiorno.it