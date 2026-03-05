A Milano, un giovane di 18 anni di origine egiziana, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia in seguito a una rapina violenta avvenuta in metropolitana. L’uomo è stato fermato durante le indagini e portato in commissariato. La rapina ha coinvolto un passeggero e si è verificata in una delle stazioni della metropolitana cittadina.

Nelle scorse ore per il presunto responsabile sono scattate le manette. Un ragazzo di 18 anni, cittadino egiziano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile di Milano, sarebbe lui l’autore della rapina di due collanine ai danni di un 30enne avvenuta lo scorso 27 febbraio. Tutto è successo alle 21.15 nel mezzanino della “Verde” a Loreto. La vittima, un uomo di 30 anni, è stata avvicinatao da un ragazzo che ha cercato di strappargli le due collane d’oro che aveva al collo. Tra i due è nata una colluttazione, terminata con il furto dei preziosi e la fuga del ladro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, rapina violenta in metro: arrestato 18enne egiziano

