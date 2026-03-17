UniCredit annuncia la volontà di espandersi all’estero, suscitando reazioni tra i sindacati che insistono affinché l’Italia rimanga una priorità. La banca si prepara a valutare operazioni di crescita internazionale, mentre le rappresentanze dei lavoratori richiamano l’attenzione sul ruolo centrale del paese d’origine. La discussione si concentra sulla strategia di sviluppo e sul rapporto tra presenza internazionale e radicamento nazionale.

L’apertura di UniCredit a possibili operazioni di crescita internazionale riaccende il dibattito sul futuro del gruppo e sul bilanciamento tra espansione estera e radicamento nazionale. A intervenire sul tema è Rosario Mingoia, segretario responsabile della UILCA per UniCredit, che invita a mantenere una linea strategica equilibrata. Secondo Mingoia, non esistono preclusioni ideologiche rispetto a operazioni di fusione e acquisizione (M&A), comprese quelle oltre i confini italiani. Anzi, eventuali acquisizioni “di valore” potrebbero rappresentare un’opportunità concreta per rafforzare la presenza internazionale del gruppo e aumentarne la competitività nel panorama bancario europeo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - UniCredit guarda all’estero, ma i sindacati avvertono: “Italia resti al centro”

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