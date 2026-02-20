Benevento Forza Italia | sostegno ai commercianti del centro storico

Giorgione ed Errico di Forza Italia hanno visitato i commercianti di Benevento, preoccupati per i recenti disagi causati dai lavori in centro. La causa principale sono i continui cantieri che bloccano le strade principali, riducendo le vendite e creando confusione tra i clienti. I rappresentanti del partito si sono impegnati a chiedere soluzioni immediate per migliorare la viabilità e facilitare l’accesso ai negozi. I negozianti attendono interventi concreti per alleviare le difficoltà quotidiane. La richiesta di risposte rapide resta alta tra gli operatori del centro storico.

Giorgione ed Errico (FI) al fianco dei commercianti del centro storico di Benevento: servono risposte rapide su viabilità, parcheggi e cantieri. Sostegno pieno e convinto ai commercianti del centro storico di Benevento arriva dal consigliere comunale e commissario cittadino di Forza Italia Gerardo Giorgione e dal consigliere regionale Fernando Errico, che intervengono dopo la missiva inviata dagli esercenti all'Amministrazione comunale. "In qualità di consigliere comunale e di commissario cittadino di Forza Italia – dichiara Giorgione – ritengo doveroso intervenire a sostegno dei commercianti che hanno rappresentato una condizione ormai insostenibile.