Gravi irregolarità in un market etnico | i Nas di Parma sequestrano 300 chili di carne fresca e 37 chili di cibo surgelato

I carabinieri del N.A.S. di Parma hanno trovato 300 chili di carne fresca e 37 chili di cibo surgelato non in regola in un market etnico. Durante un controllo, i militari hanno scoperto numerose irregolarità nel negozio, che ora rischia sanzioni pesanti e il sequestro della merce. È il risultato di un’ispezione che ha messo in luce pratiche poco sicure e potenzialmente pericolose per i clienti.

I carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente eseguito un'ispezione igienico-sanitaria presso un market etnico-macelleria, riscontrando numerose irregolarità. Al legale responsabile dell'attività sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 5.132 euro. A seguito delle gravi irregolarità rilevate, su richiesta dei carabinieri, è intervenuto personale della locale Azienda USL che, confermando le criticità riscontrate, ha disposto la sospensione immediata dell'attività e il fermo ufficiale di 300 kg di carne fresca rinvenuti all'interno pdella cella frigorifera, giudicata non idonea dal punto di vista igienico-sanitario, in vista del loro

Durante un'operazione dei NAS di Parma, sono stati sequestrati 65 chili di alimenti e chiuso un supermarket etnico a causa di carenze igienico-sanitarie e dubbi sulla salubrità dei prodotti.

A Civitanova, il 9 gennaio 2026, è stato chiuso un ristorante etnico durante un controllo, che ha portato al sequestro di circa 82 chili di merce non tracciabile.

