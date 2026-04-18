Controlli sull’immigrazione irregolari sul territorio e con precedenti | un arresto e tre espulsioni

Nell’ultima settimana, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli sul territorio che hanno portato all’arresto di una persona e all’espulsione di altre tre. Questi interventi sono parte di un’attività volta a verificare la presenza di cittadini stranieri irregolari, alcuni dei quali con precedenti penali. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di monitorare la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Un arresto e tre espulsioni nell’ultima settimana: proseguono i controlli della polizia sulla presenza irregolare di cittadini stranieri. L’attività ha riguardato in particolare persone con precedenti penali. Due cittadini stranieri si sono presentati allo sportello della quarta sezione.🔗 Leggi su Riminitoday.it SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026 Notizie correlate Controlli antidroga sul territorio, un arresto e tre denunciati per spaccio e detenzione di stupefacentiUn arresto a Firenze e tre denunce per detenzione di sostanze stupefacenti a Empoli. A Catanzaro intensificati i controlli per contrastare l’immigrazione irregolare con quattro espulsioni in pochi giorniNella settimana che ha visto l’azione coordinata della Polizia di Stato con il supporto della Questura di Catanzaro, sono state effettuate quattro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Migranti, controlli più severi alle frontiere Ue non frenano le partenze dall'Africa; Immigrazione irregolare: rimpatriati un ivoriano e uno srilankese, i controlli della Polizia; Contrasto all'immigrazione irregolare, la polizia esegue due provvedimenti di espulsione; Trasporto di migranti irregolari, fermato un 44enne nei pressi di ?rni Kal. Ancona, contrasto all'immigrazione irregolare: dopo la lite con sfregio al parco, raffica di controlli e due rimpatriRaffica di controlli dopo la lite con sfregio al parco. Contrasto all'immigrazione irregolare: la Polizia di Stato effettua controlli sulle dichiarazioni di ospitalità ed esegue due rimpatri. corriereadriatico.it Salerno, stretta sull’immigrazione irregolare: tre espulsioni e rimpatri eseguiti dalla PoliziaOperazione della Polizia di Stato a Salerno e provincia: eseguiti provvedimenti di espulsione e rimpatrio per cittadini stranieri irregolari. Tutti i dettagli degli interventi ... infocilento.it Cavalli senza identificazione sequestrati nel Catanzarese, scattano controlli sulla filiera: Diciassette cavalli sono stati sequestrati dai carabinieri di Petronà, con il supporto dei militari della Compagnia di Sellia Marina e del personale veterinario dell’Asp di Cat - facebook.com facebook