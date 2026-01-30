A Catanzaro intensificati i controlli per contrastare l’immigrazione irregolare con quattro espulsioni in pochi giorni

La polizia di Catanzaro ha rafforzato i controlli contro l’immigrazione irregolare. In pochi giorni, sono state espulse quattro persone considerate clandestine. L’azione coordinata tra la Questura e le forze dell’ordine ha portato a questi risultati. La città si prepara a una fase di controlli più serrati per gestire meglio questa situazione.

Nella settimana che ha visto l’azione coordinata della Polizia di Stato con il supporto della Questura di Catanzaro, sono state effettuate quattro espulsioni di cittadini stranieri ritenuti irregolari sul territorio nazionale. L’operazione, condotta nell’ambito di un piano di controllo mirato all’immigrazione irregolare, ha riguardato soggetti identificati attraverso diversi canali: monitoraggio della popolazione carceraria, attività di pattugliamento sul territorio e verifiche su precedenti penali. I destinatari delle misure sono stati individuati per aver scontato pene detentive per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, o per aver accumulato un’ampia serie di precedenti per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A Catanzaro intensificati i controlli per contrastare l’immigrazione irregolare con quattro espulsioni in pochi giorni Approfondimenti su Catanzaro Immigrazione Controlli della polizia sull’immigrazione irregolare: nel capoluogo un arresto e due espulsioni in 24 ore Nelle ultime 24 ore ad Ancona, la Polizia di Stato ha effettuato controlli sull’immigrazione, portando all’arresto di un cittadino tunisino di circa 25 anni per ingresso illegale nel territorio. Immigrazione irregolare e violazione del Daspo urbano: controlli rafforzati in zona stazione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catanzaro Immigrazione Argomenti discussi: Guardia di Finanza Catanzaro: intensificati i controlli nella stagione estiva nelle località turistiche. Irregolarità riscontrate nel 35% dei casi. Sport Channel 214. . Si stringe per Ambrosino e si tratta Liteta Il calciatore di Procida in B ha giocato già con Cittadella, Catanzaro, Frosinone e Como. Oltre ad aver fatto parte della nazionale Under 21 con cui ha disputato l'Europeo in Slovacchia. Senz - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.