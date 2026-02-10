controlli straordinari denunce e patenti ritirate

Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli a tappeto in città, Mesola e Lagosanto. Sono state denunciate diverse persone e ritirate numerose patenti, nel tentativo di prevenire reati e comportamenti pericolosi sulle strade.

Tra le serate di sabato e domenica scorsi, gli uomini e le donne della Compagnia Carabinieri di Comacchio hanno messo in campo un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Comacchio, Mesola e Lagosanto, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di attività illecita. Le attività hanno permesso di denunciare alla Procura estense cinque persone per reati riguardanti la fede pubblica e il codice della strada, in particolare: a Comacchio un 58enne è stato sorpreso alla guida della propria utilitaria con un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito dalla legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nei giorni scorsi, a Borgo Val di Taro e nei comuni della Val Taro, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto di attività illecite.

Nel territorio pisano, i carabinieri hanno completato un controllo straordinario che ha portato all'identificazione di otto persone, alle quali sono state contestate varie irregolarità.

Patenti ritirate per alcol, droga e armi: il bilancio dei Carabinieri

