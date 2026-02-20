Controlli nei cantieri e nei panifici scoperti dieci dipendenti in nero
L’ispettorato del lavoro di Agrigento ha scoperto dieci lavoratori irregolari durante controlli in cantieri e panifici. Le verifiche hanno riguardato imprese locali, dove sono stati trovati dipendenti senza contratto. Le ispezioni sono state effettuate per contrastare il lavoro sommerso e tutelare i diritti dei lavoratori. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di verificare altre attività commerciali nel territorio.
Prosegue l'attività di vigilanza del contingente ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro in provincia di Agrigento. Tra il 10 e il 19 febbraio 2026, gli ispettori hanno effettuato una serie di controlli nei settori dell'edilizia e della panificazione nei comuni di Raffadali, Licata, Sciacca e Agrigento. Il bilancio complessivo parla di dieci lavoratori in nero e di numerose irregolarità in materia di sicurezza e tutela dei dipendenti. A Raffadali, il 10 febbraio, in un cantiere edile sono stati trovati due lavoratori completamente in nero su due presenti. Al committente sono state contestate violazioni legate alla mancata sicurezza e alla carenza di adempimenti obbligatori, con ammende per 5.
