Colleferro | Valmontone | Artena Controlli straordinari dei Carabinieri Due denunce e due segnalati alla Prefettura per droga Oltre 50 persone controllate

I Carabinieri delle zone di Colleferro, Valmontone e Artena hanno portato a termine un blitz di controlli. Durante l’operazione, più di 50 persone sono state fermate e identificate. Due sono state denunciate, mentre altre due sono state segnalate alla Prefettura per possesso di droga. L’attività mira a garantire maggiore sicurezza e a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

I Carabinieri dei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone hanno svolto controlli straordinari, denunciando quattro persone e segnalando una all’autorità prefettizia per uso di sostanze stupefacenti e alcol.

Nella settimana pre-natalizia, i Carabinieri di Colleferro hanno intensificato i controlli straordinari sul territorio.

