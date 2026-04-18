Controlli a tappeto in città Bartolomei | Ringrazio la Questura

Da lanazione.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, 17 aprile, le forze di polizia hanno effettuato un'ampia serie di controlli sul territorio cittadino. L'intervento, coordinato dalla Questura, ha coinvolto diverse pattuglie e ha interessato varie zone della città. L’operazione si inserisce in un’attività di sorveglianza mirata a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme. La Questura ha ringraziato gli agenti coinvolti per il lavoro svolto.

Lucca, 18 aprile 2026 –  Controlli a tappeto a Lucca: nella serata di ieri, 17 aprile, la Polizia di Stato della Questura di Lucca ha messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, mirata alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al monitoraggio della presenza di cittadini stranieri irregolari, ha interessato in modo capillare diverse zone della città. Particolare attenzione è stata riservata all’area della stazione ferroviaria, da tempo segnalata per episodi legati allo spaccio, ma i controlli si sono estesi anche al centro storico e ad altre aree considerate più sensibili.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Controlli a tappeto in città, Bartolomei: "Ringrazio la Questura"

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