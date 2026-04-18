Controlli a tappeto in città Bartolomei | Ringrazio la Questura

Nella serata di ieri, 17 aprile, le forze di polizia hanno effettuato un'ampia serie di controlli sul territorio cittadino. L'intervento, coordinato dalla Questura, ha coinvolto diverse pattuglie e ha interessato varie zone della città. L’operazione si inserisce in un’attività di sorveglianza mirata a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme. La Questura ha ringraziato gli agenti coinvolti per il lavoro svolto.

Lucca, 18 aprile 2026 – Controlli a tappeto a Lucca: nella serata di ieri, 17 aprile, la Polizia di Stato della Questura di Lucca ha messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, mirata alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al monitoraggio della presenza di cittadini stranieri irregolari, ha interessato in modo capillare diverse zone della città. Particolare attenzione è stata riservata all’area della stazione ferroviaria, da tempo segnalata per episodi legati allo spaccio, ma i controlli si sono estesi anche al centro storico e ad altre aree considerate più sensibili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli a tappeto in città, Bartolomei: "Ringrazio la Questura" Notizie correlate Leggi anche: Sant’Antimo, controlli a tappeto in città: sanzionato un altro noto locale per irregolarità Napoli: controlli a tappeto nella zona est della città. Carabinieri sequestrano 35 proiettili e 66 dosi di drogaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Controlli a tappeto in zona stazione: arrestato 23enne dopo aggressione agli agenti; CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA DI STATO IN TUTTI I QUARTIERI PER CONTRASTARE LO SPACCIO DI DROGA: 3 GIOVANI ARRESTATI A SAN GIOVANNI GALERMO - Questura di Catania | Polizia di Stato; Controlli a tappeto tra Boccea e l'Aurelia, cibo scaduto nei minimarket e sanzioni nelle sale slot; Lavoro in nero, a Forio controlli a tappeto dei carabinieri. Cremona, controlli a tappeto dei carabinieri: sette persone denunciate, più di trecento identificateI militari del Comando Provinciale hanno agito dalle 8 alle 14 di giovedì 16 aprile. Diverse persone nei guai per detenzione di stupefacenti e patenti scadute ... ilgiorno.it Controlli a tappeto dei carabinieri sul territorio: sequestrata drogaL’operazione ha visto l’impiego di dodici carabinieri e sei automezzi istituzionali. Nel corso delle attività sono state identificate 65 persone e controllati 47 veicoli ... ciociariaoggi.it LAMEZIA TERME, CONTROLLI STRAORDINARI: SANZIONI PER OLTRE 10 MILA EURO Carabinieri, NAS e Ispettorato del lavoro in azione: verifiche su sicurezza, lavoro nero e igiene nei locali https://www.calabriainchieste.it/2026/04/18/lamezia-terme-contr facebook Non si fermano i controlli dei Carabinieri lungo il litorale della Capitale. Il bilancio dell’ultima attività a Ostia è di 5 arresti e 11 denunce: 5 per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, 4 per spaccio, una per furto e un’altra per guida senza patente. 9 i s x.com