Sant’Antimo controlli a tappeto in città | sanzionato un altro noto locale per irregolarità

La Polizia Locale di Sant’Antimo ha intensificato i controlli nei locali notturni della città. Questa mattina, gli agenti hanno verificato diversi locali, sanzionandone uno per irregolarità. Si tratta di un altro locale noto che ha violato le norme, e ora rischia sanzioni più gravi. La lotta contro l’abusivismo e le irregolarità nel settore continua senza sosta.

Ancora controlli nei locali notturi a Sant'Antimo. Proseguono i controlli anche da parte degli agenti della Polizia Locale di Sant'Antimo nei locali di pubblico spettacolo. Nel corso delle verifiche, un noto locale da ballo è stato sanzionato per diverse irregolarità amministrative riscontrate durante l'ispezione. In particolare, l'azienda è stata diffidata per il mancato aggiornamento della licenza e per la mancata esposizione della tabella del tasso alcolemico, obbligatoria per i locali aperti oltre la mezzanotte. La Legge 160 del 2007 impone alle discoteche e ai locali notturni di dotarsi di un apparecchio per la rilevazione dell'alcol e di affiggere una tabella informativa che consenta di stimare il superamento del limite legale, tenendo conto di sesso, peso corporeo e assunzione di cibo.

