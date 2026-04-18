Controlli a raffica nella notte in tangenziale | alcol e droga ' bruciate' 33 patenti

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, lungo la SS45bis nel territorio di Rezzato, sono stati effettuati controlli a tappeto sulla circolazione stradale. Durante le operazioni, sono state identificate persone alla guida sotto l’effetto di alcol e droga, portando alla revoca di 33 patenti di guida. Le verifiche hanno coinvolto veicoli in transito sulla tangenziale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Controlli straordinari nella notte tra il 17 e il 18 aprile lungo la SS45bis, nel territorio di Rezzato. In campo i Carabinieri della Compagnia di Brescia, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale di Rezzato, impegnati in un servizio interforze finalizzato alla prevenzione dei reati e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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