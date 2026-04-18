Controlli a raffica nella notte in tangenziale | alcol e droga ' bruciate' 21 patenti

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, i vigili hanno effettuato controlli lungo la SS45bis, nel territorio di Rezzato. In questa operazione sono state verificate numerose auto, con l’obiettivo di individuare persone alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Durante l’intervento sono state ritirate 21 patenti di guida, a seguito di controlli che hanno coinvolto diversi automobilisti.

Controlli straordinari nella notte tra il 17 e il 18 aprile lungo la SS45bis, nel territorio di Rezzato. In campo i Carabinieri della Compagnia di Brescia, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale di Rezzato, impegnati in un servizio interforze finalizzato alla prevenzione dei reati e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Posti di blocco a raffica dei carabinieri: alcol e droga, 'bruciate' quattro patentiServizio straordinario deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: fermati 69 veicoli e 86 persone. Notte di controlli nell'Est veronese: patenti sospese per alcol e droga e denunceLe zone di maggiore aggregazione dell'est Veronese, nella serata del 28 febbraio, sono finite al centro dei controlli dei carabinieri delle stazioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Raffica di controlli della Finanza per i carburanti, otto irregolarità nel Piceno; Ristorazione nel mirino dei carabinieri, controlli a raffica: 2 attività sospese e pesanti multe; Raffica di controlli nel weekend: cinque denunce, quattro patenti ritirate e un inseguimento a Cividale; Raffica di controlli in centro . Due denunciati dalla polizia. Maxi controlli ad Agrigento: task force dei carabinieri nelle vie della movida, droga sequestrata e multe a rafficaOperazione ad ampio raggio dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, impegnati per ore in un servizio straordinario di vigilanza e controllo del territorio, esteso dal pomeriggio fino a tarda sera ... scrivolibero.it Controlli a tappeto a Ponticelli: raffica di denunce e sanzioni nel cuore dell’area est di NapoliNon si ferma l’attività di presidio del territorio nella periferia orientale di Napoli. I militari della Compagnia di Poggioreale hanno setacciato le strade di Ponticelli nell’ambito di un servizio a ... ilcrivello.it LAMEZIA TERME, CONTROLLI STRAORDINARI: SANZIONI PER OLTRE 10 MILA EURO Carabinieri, NAS e Ispettorato del lavoro in azione: verifiche su sicurezza, lavoro nero e igiene nei locali https://www.calabriainchieste.it/2026/04/18/lamezia-terme-contr - facebook.com facebook Prelievi frequenti al bancomat fanno scattare i controlli: ecco perché e a cosa stare attenti x.com