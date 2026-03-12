Posti di blocco a raffica dei carabinieri | alcol e droga ' bruciate' quattro patenti

Nella tarda serata di mercoledì, i carabinieri di Chiari hanno effettuato controlli mirati nelle zone frequentate dalla movida, predisponendo posti di blocco lungo le principali vie di accesso. Durante i controlli, sono state identificate persone e veicoli sospetti e sono stati sequestrati sostanze stupefacenti. Quattro patenti sono state ritirate per uso di alcol e droga.

Servizio straordinario deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: fermati 69 veicoli e 86 persone. Contestate violazioni per alcol, droga e omissione di soccorso Controlli straordinari dei carabinieri nella tarda serata di mercoledì a Chiari, dove i militari della Compagnia locale hanno effettuato un servizio mirato nelle zone di accesso ai locali della movida. L’operazione rientra tra le attività decise dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Brescia Andrea Polichetti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e contrastare fenomeni di illegalità. Per l’attività sono stati impiegati 14 militari e 7 pattuglie dell’Arma, che hanno istituito numerosi posti di controllo lungo le principali arterie frequentate nelle ore serali. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

